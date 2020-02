Wer sich vor Viren schützten möchte, sollte Papiertaschentücher verwenden und diese nach jeweils einem Gebrauch wegwerfen. Aber: Abfall entsorgen ist ja so mühsam, wenn man Kind ist! Wenn eure Kinder auch lieber das benutzte Taschentuch in die Hosentasche stecken, statt ihr Spiel für einen Gang zum Abfalleimer zu unterbrechen, lasst euch was einfallen. Zum Beispiel einen Basketballkorb über dem Kinderzimmer-Eimer? Das schult vor allem die Aufmerksamkeit für dieses Thema.