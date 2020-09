In der aktuellen Situation ist es so, dass Sie einen innovativen Kurs fahren. Mit einem gesetzlichen Vaterschaftsurlaub würden sie an Vorsprung gegenüber anderen Unternehmen einbüssen.

Unser Vaterschaftsurlaub ist immer noch grosszügiger als jener der meisten anderen Unternehmen. Wir gewähren werdenden Vätern sechs Wochen. Wenn landesweit ein zweiwöchiger Vaterschaftsurlaub angenommen würde, würden wir diesen an unsere Mitarbeiter weiterreichen – und jedem Vater eines Neugeborenen acht Wochen geben.