Stattdessen wälze ich Fragen im Kopf: Wird es bei meinem Spitaleintritt noch genügend Pflegepersonal geben? Wird man die Hebammen notfallmässig für die Intensivstation abkomman­dieren? Falls nicht – ist es verwerflich, dass mich dieser Umstand beruhigt? Werde ich die Geburt alleine durchstehen, falls mein Partner an Corona erkrankt? Wie hält er das aus? Und falls ich das Virus habe – was bedeutet Gebären in einem Isolationszimmer mit Hebammen in Schutz­anzügen? Interessiert mich das überhaupt, wenn ich in den Wehen liege? Trennt man das Baby nach der Geburt von mir? Wenn ja – widerspricht das nicht allem, was ich über die Mutter-Kind- Bindung gelernt habe?