Endlich Ruhe im Spital

Mütter fällt das Stillen während der Pandemie leichter

Das Besuchsverbot in den Spitälern während der Corona-Krise wirkte sich positiv auf das Stillen der Neugeborenen aus. Weshalb das so ist und was man daraus für die Zukunft mitnehmen kann, erklärt die diplomierte Pflegefachfrau Nina Kobler von der Stillberatung in der Hirslanden Klinik Stephanshorn, St.Gallen.