Mütter, glaubt es endlich: Ihr seid Superheldinnen!

«Wenn ich den täubelnden kleinen Trotzkopf mit einer Umarmung zu beruhigen vermochte, während seines Mittagsschlafs einen Artikel fertig schrieb, am Nachmittag den Streit zwischen meiner Kindergärtlerin und ihrer Freundin mit einer lustigen Geschichte beendete, zudem einen Berg Wäsche versorgte und am Abend, wenn die Kleinen schlafen, erst noch Zeit finde, um zu meiner Lieblingsmusik in den Ohren eine Runde zu joggen, dann denke ich: Was für ein wunderbarer Tag das doch wieder war!» Martina, 37