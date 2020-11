Die Brüste: Nach Schwangerschaft und Abstillen bildet sich das Drüsengewebe in der Brust zurück, welches das Fettgewebe verdrängt hatte. Dieses baut sich sehr langsam wieder auf, weshalb viele Frauen glauben, ihre Brüste seien nun dauerhaft kleiner und schlaffer. Das ist meistens nicht der Fall – kann aber vorkommen. Vor allem bei einer sehr schnellen Gewichtabnahme, da der Körper das Fett oft zuerst am Busen abbaut. Die Rückbildung der Brust kann allerdings Jahre dauern. Dann ist aber oft alles – altersentsprechend! – so wie vorher, da die Grösse der Brust genetisch bedingt ist. Ein A-Körbchen wird also auch nach dem vierten Kind auf die Dauer kein D werden. Sorry, Ladys!