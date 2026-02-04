Chancengleichheit ist Ibrahim Ibrahimovic ein grosses Anliegen: «Ich bin in Schlieren aufgewachsen. Vor zwei Jahren schafften dort fünf Prozent der 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler den Übertritt ins Gymnasium. Im einkommensstärkeren Uitikon waren es 53 Prozent.» Mit diesem Vergleich wolle er zwar nicht die Theorie aufstellen, dass nur reiche Kinder das Gymnasium besuchen können. Dennoch sei es ihm ein Anliegen, dass spezifische Förderung nicht ans Budget der Eltern gekoppelt ist. «Meine Definition von Chancengleichheit ist: Ich biete den Kindern mit meinen Videos gratis eine Chance, sich auf die Prüfungen vorzubereiten – ob sie diese nutzen, ist ihnen selbst überlassen.»