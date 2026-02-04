Momentan sind zahlreiche 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler wie wild am Büffeln. Ihr Ziel: Die Prüfung fürs Langzeitgymnasium zu bestehen. Um dieses zu erreichen, besuchen viele nicht nur die von den Schulen durchgeführten Vorbereitungskurse, sondern auch Angebote von Privaten. Diese individuelle Förderung ist jedoch kostenpflichtig und nicht für alle Eltern bezahlbar.
Zwei Fachpersonen haben deswegen ein Gratis-Tool geschaffen, das Kindern unabhängig von finanziellen Verhältnissen zur verfügung steht: Die Online-Plattform gymi-king.ch.
Das sind die Macher
Lanciert wurde sie vom Primarlehrer Ibrahim Ibrahimovic und dem Heilpädagogen Ali Hodzic. «Ursprünglich wollte ich Gymi-Vorbereitungskurse anbieten», erzählt Ibrahimovic. Auf einen entsprechenden Facebook-Post meldete sich Ali Hodzic bei ihm. Er ist Schulleiter der Tages- und Förderschule Dübendorf und regte eine Kooperation an. «Uns war rasch klar, dass wir etwas erschaffen möchten, das den Schülerinnen und Schülern einen deutlichen Mehrwert bietet», erzählt Ibrahimovic. Ausgehend von dieser Vision kamen die beiden Männer bald auf die Idee, Erklärvideos zu Aufgaben aus vergangenen Gymi-Prüfungen des Kantons Zürich zu erstellen.
«Ein Vorteil der Videos ist, dass ich alles, was ich als Lehrperson erklären würde, zusätzlich visuell mit Grafiken darstellen kann.» Das sei für die Schülerinnen und Schüler weit attraktiver als ein schwarz-weisses Arbeitsblatt, meint Ibrahimovic. Ein weiterer Pluspunkt: Die Videos können in beliebigem Tempo und so oft wie nötig angeschaut werden.
«Jede Lehrperson kennt das Dilemma: Man kann gewisse Dinge mehrfach erklären und die einen verstehen sie noch immer nicht, während sich die anderen langweilen», sagt der Zürcher. Die Videos seien darum auch eine Entlastung für Lehrpersonen.
Höhere Bildung für alle zugänglich machen
Für ihn selbst bedeuteten sie jedoch einen enormen Aufwand: Innert rund vier Jahren hat Ibrahimovic in seiner Freizeit 100 Erklärvideos selber erstellt, wobei ein Video zirka fünf Stunden Arbeit benötigt. Mittlerweile ist auf gymi-king.ch zu jeder einzelnen Mathe-Aufgabe aus den Zürcher Gymi-Prüfungen der letzten zehn Jahre ein Video abrufbar.
«Es war learning-by-doing», erzählt der 25-Jährige. Angespornt habe ihn der Gedanke, dass die Videos unzähligen Kindern über mehrere Jahre einen Nutzen bringen können: «So lange es die Gymi-Prüfung in dieser Form gibt, können die Videos zum Lernen beigezogen werden.» Für Ibrahimovic ist klar: «Damit machen wir höhere Bildung für alle Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Budget zugänglich.»
Chancengleichheit ist Ibrahim Ibrahimovic ein grosses Anliegen: «Ich bin in Schlieren aufgewachsen. Vor zwei Jahren schafften dort fünf Prozent der 6.-Klässlerinnen und 6.-Klässler den Übertritt ins Gymnasium. Im einkommensstärkeren Uitikon waren es 53 Prozent.» Mit diesem Vergleich wolle er zwar nicht die Theorie aufstellen, dass nur reiche Kinder das Gymnasium besuchen können. Dennoch sei es ihm ein Anliegen, dass spezifische Förderung nicht ans Budget der Eltern gekoppelt ist. «Meine Definition von Chancengleichheit ist: Ich biete den Kindern mit meinen Videos gratis eine Chance, sich auf die Prüfungen vorzubereiten – ob sie diese nutzen, ist ihnen selbst überlassen.»
Bis jetzt sei das Feedback jedenfalls gut. Ibrahimovic nutzt seine Videos bereits in seinen Gymi-Vorbereitungskursen, die er an der Primarschule in Buchs ZH gibt. «Kürzlich verpassten die Schülerinnen und Schüler sogar die Pause, weil sie so ins Lernen vertieft waren», erzählt er. Ein Schüler habe ihm zudem gesagt: «Ich wusste gar nicht, dass Geometrie Spass machen kann.»
Auch für sich als Lehrperson nimmt Ibrahimovic Vorteile wahr: «Ich kann viel gezielter auf die individuellen Bedürfnisse eingehen.» Für die Vorbereitung auf die Gymi-Prüfung 2027 soll gymi-king.ch zudem um Erklärvideos zur Deutschprüfung ergänzt werden. Weiter planen Ibrahimovic und Hodzic, künftig Lehrmittel, welche die Erklärvideos ergänzen, an Schulen zu verkaufen.