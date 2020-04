Prinzessin Charlotte wird ihren grossen Tag mit ihren Eltern und den Geschwistern Prinz George, 6, und Prinz Louis, 2, daheim in Anmer Hall verbringen, und zwar «mit Kuchen und Spielen», wie Herzogin Catherine, 38, und Prinz William, 37, in verschiedenen Medienberichten zitiert werden. Damit auch weitere Familienmitglieder, darunter natürlich die Uroma Queen Elizabeth II., trotz Coronakrise dabei sein können, haben sich ihre Eltern gut vorbereitet und eine Zoom-Party organisiert. Ob sich bei der Video-Konferenz auch Charlottes Onkel Prinz Harry, 35, und seine Frau Herzogin Meghan, 38, aus ihrer Wahlheimat USA dazu schalten werden, ist nicht bekannt. Sie werden wohl selber bereits in Geburtstagsvorbereitungen stecken: Ihr Sohn Archie wird am 6. Mai ein Jahr alt.