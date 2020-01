Mamalicious zählt mittlerweile 50'000 Mitglieder. Täglich tauschen sich Mütter in diversen Interessengruppen auf Facebook zu Themen rund ums Muttersein aus. Alle Gruppen sind geschlossen und jede Anfrage wird von den Administratoren persönlich geprüft. Gegründet wurde das Netzwerk 2010 von Racha Fajjari. Der nächste Mamalicious Sales Market findet am 19. Januar 2020 von 10 bis 17 Uhr in der Heslihalle in Küsnacht ZH statt. Parkplätze sind vorhanden. Weitere Infos findet ihr hier.