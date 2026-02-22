Die Aufregung liegt in der tropischen Luft, aber Rahel Eckert lässt sich davon nichts anmerken. Auf dem Gelände der Swiss School in Singapur steht die 56-Jährige ruhig da, zwischen Palmen, Klassenzimmern und spielenden Kindern. Letztes Jahr wurde sie von Bern aus mit einer Nachricht konfrontiert, die ihr Berufsleben und das einer ganzen Bildungswelt auf den Kopf stellen könnte: Das Entlastungspaket des Bundes 2027 sieht drastische Kürzungen vor – ausgerechnet auch bei den Schweizerschulen im Ausland, die als kulturelle Brücke, wirtschaftliches Scharnier und diplomatisches Aushängeschild gelten. Vier bis sieben von ihnen könnten bald für immer schliessen. «Es ist unangenehm, und es ist unfair», sagt sie. «Aber Panik hilft niemandem. Ich in meiner Position muss hier Ruhe bewahren.»