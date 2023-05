Doch eine späte Vaterschaft birgt auch gewisse Risiken, denn Spermien unterliegen einem Alterungsprozess. Eine Studie mit 40 Millionen untersuchten Geburten kommt zum Schluss: Wenn ein Mann nach dem 45. Lebensjahr ein Kind in die Welt setzt, gefährdet die Spermienqualität nicht nur dessen gesunde Entwicklung, sondern auch die Mutter während der Schwangerschaft. Wie Forscher der Stanford University School of Medicine herausgefunden haben, steigt das Risiko der Mutter, eine Schwangerschaftsdiabetes zu entwickeln mit dem Alter des Vaters an.