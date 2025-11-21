Eltern, die ihren gesunden Kindern den Kontakt zu Keimen verwehren, tun deren Immunsystem keinen Gefallen. Schlimmer noch, sie könnten ihren Kindern mit allzu peinlicher Sauberkeit Schaden zufügen, erklärt Kinderarzt Dr. Raffael Guggenheim: «Das Immunsystem würde nicht ausgebildet und der Organismus wäre akut gefährdet. Er würde auf eine Infektion nicht oder zu spät reagieren. Wichtig ist: Das Immunsystem funktioniert nicht ohne Kontakt mit der Umwelt.»