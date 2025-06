Kurz gesagt: Saugen tut gut. Und weil das so ist, wollen viele Kinder auch ausserhalb der Essenszeiten nicht darauf verzichten. Stellen Eltern ihnen keinen Nuggi zur Verfügung, nuckeln sie halt am eigenen Daumen. Da stellt sich die Frage: einfach machen lassen oder doch auf einen Schnuller zurückgreifen? Wir lassen Saugen am Nuggi vs. Lutschen am Daumen mit all ihren Vor- und Nachteilen in den Ring steigen. Wer den Kampf aus eurer Sicht gewinnt, entscheidet ihr.