Es scheint, als ob Erwachsene von Kindern in einen magischen Bann gezogen werden, aus dem sie sich kaum lösen können. «Kleine Kinder haben die Fähigkeit, bei Erwachsenen etwas auszulösen. Dies ist ganz natürlich, da sie schutzbedürftig sind», sagt Philipp Ramming, Fachpsychologe und Präsident der Schweizerischen Vereinigung für Kinder- und Jugendpsychologie. Gleichzeitig hätten die Grossen oft Schwierigkeiten mit Nähe und Distanz. Man denke nur mal an all die fremden Hände, die gerne ungefragt in Kinderwagen reinfassen.