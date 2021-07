Es ist schwierig, ein Ziel zu erreichen, wenn man gar nicht weiss, was das Ziel eigentlich ist. Und es ist schwierig, eine Erwartung zu erfüllen, wenn man gar nicht weiss, was diese Erwartung ist. Deshalb: Überlegt euch als erstes, was ihr eigentlich wollt. Diese Vorstellungen sollten an das Temperament und Alter eures Kindes angepasst sein, aber auch an eure eigenen Ressourcen, seien es emotionale, zeitliche, physische. Wie viele Erwachsene sind da, um beim Schlafen-Lernen zu helfen? Wie viele andere Kinder brauchen ebenfalls eure Aufmerksamkeit?