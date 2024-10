Nun gilt es, sich zu überlegen, wie man eingefahrene Muster brechen könnte. Das Kind sollte in diesen Prozess miteinbezogen werden. Erklärt ihm, womit ihr euch unwohl fühlt und welche Überlegungen dazu führen, dass ihr neue Regeln für das Zusammenleben definieren wollt. Diese Regeln zu definieren, ist wichtig. So wird die Situation für das Kind fassbar. Sich an einem festen Rahmen orientieren zu können, hilft Kindern, mit allfälligem Frust umzugehen. In Frankreich nennt man diese Taktik «le quadre». Damit beschreibt man einen Raum, innerhalb dessen klar definierten Grenzen sich ein Kind selbstbestimmt bewegen darf.