Darum werden die Hände kalt, wenn das Fieber steigt

Das Phänomen erklärt sie folgendermassen: «Fieber ist eine Reaktion des Körpers auf Bakterien oder Viren. Der Körper will vor allem lebenswichtige Bereiche schützen, also Körperstamm und Kopf. Arme und Beine sind für den Körper nicht lebenswichtig. Daher steigt die Temperatur zuerst an Körperstamm und Kopf. Hände und Füsse sind kalt, weil sich die Gefässe verengen. Hat das Fieber ungefähr seinen Höhepunkt erreicht, will der Körper wieder Wärme abgeben, die Gefässe erweitern sich und die Hände und Füsse werden ebenfalls warm.»