So exquisit dinieren französische Kids in der Kita

Zugang zu gesunden Lebensmitteln

Ganz anders sieht es gemäss der Influencerin Isabelle Bertolami in französischen Kitas aus. Die Amerikanerin lebt mit ihrer Familie in Paris und staunt immer wieder über die Gepflogenheiten in ihrer Wahlheimat. Als ausgebildete Ernährungsberaterin interessiert sie sich natürlich auch besonders für die Essgewohnheiten der Franzosen und Französinnen und deren Nachwuchs. Der Speiseplan der Kita ihrer Tochter war für sie dann eine grosse – positive – Überraschung, wie sie ihren Followerinnen und Followern auf Instagram mitteilt. Sie freue sich darüber, in einem Land zu leben, das Kindern einen Zugang zu gesunden Lebensmitteln ermöglicht.