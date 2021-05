Bereits in der Antike gab es Feste zu Ehren der Mütter. Die amerikanische Frauenrechtlerin Ann Marie Jarvis gilt als Erfinderin des modernen Muttertags. US-Präsident Woodrow Wilson erklärte ihn 1914 zum Feiertag, der jeweils am zweiten Sonntag im Mai begangen wird. Viele Länder haben diesen Brauch übernommen, so auch die Schweiz (seit 1917). Mit der geschäftstüchtigen Vermarktung ihrer Idee konnte Jarvis allerdings nicht viel anfangen. Sie soll Floristen als Banditen und Piraten beschimpft haben.