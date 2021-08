So gefährlich ist der Kindertransport mit dem Velo

So sorge der Fünf-Punkte-Gurt im klassischen Fahrradanhänger zwar für Sicherheit, die niedrige Sitzhöhe könne Kindern jedoch zum Verhängnis werden. Im Lastenrad biete die Transportbox zwar einen gewissen Aufprallschutz, jedoch kann es im weiteren Verlauf des Unfalls zu Problemen kommen, weil die Gurte nicht besonders gut halten. «Die Kinder sind nicht mehr gut gesichert und sie sitzen auch relativ hoch», so ADAC-Experte Markus Sippl. «Bei dem Lastenfahrrad, wo die Kinder hinter dem Fahrer sitzen, da sitzen die Kinder ordentlich in einem Kindersitz mit Gurten. Das ist okay. Natürlich fehlt ihnen der Schutz durch diese Transportbox. Und sie sitzen auch relativ hoch, sodass auch hier im weiteren Verlauf unter Umständen noch Verletzungen auftreten könnten.»