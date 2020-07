Was in Erziehungsratgebern, auf Elternblogs und in Kinderarzt-Broschüren steht, ist ja schön und gut. Doch wer schafft es schon, all die gut gemeinten Tipps im Alltag umzusetzen? Wir nicht! Beim Thema Trockenwerden – wie bei ganz vielen anderen «Phasen» in einem Kinderleben – hängen die Nerven von Mutter und Vater oft nur noch am seidenen Faden.