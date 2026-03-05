So helfen Eltern ihren Kindern bei der Trauerarbeit

Was sind Rituale, die für trauernde Kinder besonders geeignet sind?

Es können ganz einfache Dinge sein, wie eine Kerze anzünden. Oder ein Erinnerungsglas machen, in dem sie schöne Erinnerungen an die verstorbene Person aufschreiben und in ein Glas geben. Oder Steine sammeln, diese bemalen und an einen besonderen Ort als Gedenkstätte (oder ans Grab) bringen. Schön ist auch das Sterne-Konzept. Also die Idee, dass z.B. Oma oder Opa in den Sternen ist. Dann schliesst man gemeinsam die Augen und schaut, was die Grosseltern da oben gerade machen. Dann dürfen die Kinder erzählen und ihrer Phantasie freien Lauf lassen. Wenn man Kinder fragt, haben sie oft auch selbst gute Ideen für Rituale. Zum Beispiel beim Fussball Tore für Opa schiessen. Man tut, was man immer macht, aber in Gedanken und in Verbindung mit der verstorbenen Person. Bei diesen Ritualen geht es immer darum, eine innere Verbindung herzustellen.