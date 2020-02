Remo Largo, 76, der fast drei Jahrzehnte lang die Abteilung für Wachstum und Entwicklung am Kinderspital Zürich leitete, macht sich Sorgen um die heutigen Kinder. In der SRF3-Gesprächssendung Focus sagt er, was in der Schule falsch läuft, was die Probleme an Wunschkindern und modernen Kleinfamilien sind, und warum die Schweiz in Sachen Elternurlaub «peinlich» und «ein Entwicklungsland» ist. Und er verrät, welche zwei Dinge – nebst Liebe und Geborgenheit – besonders wichtig sind für unsere Kinder.