Der 40. Geburtstag ist für viele so was wie ein Wendepunkt im Leben. Die Jugend ist definitiv vorbei, aber zum alten Eisen gehört man natürlich auch noch lange nicht. Hat man die 30er erst einmal hinter sich, kommt zwangsläufig die Frage auf, was man im Leben jetzt noch erreichen kann. Alles auf die berufliche Karriere setzen? Oder das Gegenteil, sich mehr Zeit für Musse nehmen? Oder wünscht man sich vielleicht noch ein (weiteres) Kind?