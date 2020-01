So naiv waren wir vor der Geburt unserer Kinder

Der Gedanke ist gut, die Umsetzung dürfte schwierig werden. An einem Tag liebt euer Kind Broccoli, am nächsten hat ihn der Teufel höchstpersönlich erschaffen. Klar, ihr könnt es so machen wie in dem einen Lied: «Heicho, eis ad Ohre und denn ohni Znacht is Bett», dann erwacht euer Nachwuchs einfach um 2:37 Uhr und brüllt nach einem Schoppen. Irgendwann seid ihr es Leid und fleht das Kind beim Abendessen an, wenigsten etwas zu essen. Meinetwegen auch ein überzuckertes Joghurt, ganz egal.