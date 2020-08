Welche Unfälle sind gefährlicher?

Zum Beispiel Vergiftungen. Die können im Haushalt, mit Duschmittel, Hustensaft, Medikamenten, oder auch draussen, etwa mit Beeren, passieren. In diesen Fällen wenden sich Eltern am besten an Tox Info Suisse und im Notfall umgehend an den Rettungsdienst 144. Doch auch Stürze können böse enden. Da sollte man immer auf den Allgemeinzustand des Kindes achten. Trinkt und isst es? Ist es schläfrig, oder erbricht es sogar? Wenn man zweifelt, sollte man einen Arzt anrufen.