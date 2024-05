Der Blumenstrauss für den Mann ist in der Gesellschaft angekommen. Zwar schenkt man ihn bislang vor allem beim Spitalbesuch oder als Willkommensgeschenk für neue Mitarbeitende, doch auch zum Vatertag am 2. Juni macht eine Botschaft durch die Blume grosse Freude, ist Floristenmeister Marcus Forster überzeugt. «Als ich in die Lehre ging, war es undenkbar, einem Mann Blumen zu schenken. Mittlerweile gilt offiziell: Auch Männer freuen sich über Blumen.»