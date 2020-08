In vielen Kantonen ging die Schule vergangene Woche wieder los, gestern packten weitere Schulkinder ihren Thek nach den grossen Sommerferien. Und wenn man daran denkt, dass viele von ihnen in den Ferien mit ihren Familien verreist sind, vielleicht auch in sogenannte Risikoländer mit hohen Corona-Ansteckungsraten, wird einem etwas flau im Magen: Was, wenn es nicht alle so genau genommen haben mit der rechtzeitigen Rückkehr nach Hause? Wer aus einem Staat oder Gebiet mit hohem Infektionsrisiko in die Schweiz einreist, wäre ja verpflichtet, sich zehn Tage in Quarantäne zu begeben. Die Liste der Länder mit einem hohen Infektionsrisiko ist auf der Website des Bundesamtes für Gesundheit zu sehen.