So stemmen Working Moms jetzt den Corona-Alltag

Jetzt? Hm. Alles bisschen on the go. Es hilft, den Tag in Slots zu unterteilen. Frühmorgens (so um 7:15) gehe ich mit meinem Sohn, 8, joggen – er begleitet mich auf dem Velo. Dann hat er schon mal ein bisschen Energie rauslassen können. Seine kleine Schwester geniesst es, etwas länger zu schlafen. Dann folgen rund halbstündige Slots, in denen sie irgendwas für die Schule machen, etwas basteln oder irgendeine andere halbwegs sinnvolle Tätigkeit ausüben (für die erwähnte Fernseh-Zeit). Die Ampel steht dann auf Rot – und ich habe eine halbe Stunde einigermassen Ruhe (minus ein paar Konfliktschlichtungen).