So tickt Taylor Swift als Gotti

Auch Taylor schien die Geburt ihre Gottenkindes kaum erwarten zu können. Bevor dieser am 16. Juli 2015 zur Welt kam, postete sie ein Bild mit der schwangeren Jaime King und schrieb dazu: «Ratet mal, wer gerade zur Patentante dieses Kleinen ernannt wurde...Ich!!» Später postete die frischgebackene Mutter Bilder von ihrem Sohn und dessen Gotti, auf denen Taylor den kleinen Leo ganz verliebt anschaut. Auch Taylor veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account ein Bild, auf dem Leo mit seiner kleinen Hand ihren Finger umklammert. Mittlerweile ist das Bild nicht mehr öffentlich, doch damals kommentierte die Sängerin das Bild mit einer Zeile aus ihrem Song «Never Grow Up»: «Your little hand's wrapped around my finger and it's so quiet in the world tonight ...»