«Mit 54 Mutter zu werden, war das Beste in meinem Leben», sagt Gianna Nannini (69) in einem aktuellen Interview mit der «GlücksPost». Die Italo-Rockerin spricht über ihren Alltag mit einer Teenagerin in Mailand. Ihre Tochter ist 14 Jahre alt, sie selbst wird in zwei Monaten 70. Sie geniesse ihre späte Mutterschaft in vollen Zügen, so die Sängerin im Gespräch. Und: «Ich muss die paar Jahre, die sie noch so nahe bei mir ist, voll auskosten.»