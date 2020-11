Largos entspannter Ansatz stand im Gegensatz zum vorherrschenden Leistungsdruck. Inwiefern gelang es ihm überhaupt, die Gesellschaft zu beeinflussen?

Seine Anliegen wurden nicht so umgesetzt, wie er sich das vorgestellt hatte. Ich glaube, er haderte etwas damit, dass es insgesamt wenig Veränderungen gab. Alle finden seine Botschaft zwar wunderbar, das Kind müsse nicht einer Norm entsprechen – doch viele rennen dann doch der Frühförderung nach, um noch mehr aus dem Kind herauszuholen. Das zermürbte Remo Largo etwas. In den letzten Jahren wurde er politisch aktiver, fing an, sich einzumischen, etwa bei neuen Reformprojekten in der Schule, die zur Abstimmung kamen. Er wies beispielsweise auch auf die Schwierigkeiten der Buben in der Schule hin. Das habe ich sehr begrüsst, weil ich auch in diesem Bereich forsche.