Aufklären ist besser als verbieten

Social Media: So schützen Eltern ihre Kinder

Soziale Netzwerke sind in der heutigen Zeit omnipräsent. Vor allem für Jugendliche ist der Austausch über Instagram, TikTok und Co. selbstverständlich – was vielen Eltern nicht behagt. Die Fachstelle «Jugend und Medien» erklärt, worauf es im Umgang mit Social Media zu achten gilt und ob ein Social-Media-Verbot für Kinder Sinn macht.