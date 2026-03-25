Soll man fremde Kinder zurechtweisen?

Patricia Lannen, gibt es Situationen, in denen es zwingend nötig ist, ein fremdes Kind zurechtzuweisen?

Wenn andere Menschen oder Dinge durch das Verhalten des Kindes zu Schaden kommen, sollte man auf jeden Fall reagieren. Dann geht es aber in erster Linie darum, das Kind zu stoppen und nicht darum, es zurechtzuweisen. Generell stellt sich die Frage: «Was heisst zurechtweisen?» Im Grunde impliziert es: Ich habe recht und das Kind muss sich so verhalten, wie ich es gerne möchte. Das ist eine einseitige Vorstellung von Erziehung. Eigentlich sollte sie wechselseitig sein – eine Interaktion zwischen der erwachsenen Person und dem Kind.