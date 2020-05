Dass Kinder Masken tragen, hält Christoph Berger, Leiter der Abteilung Infektiologie und Spitalhygiene am Universitäts-Kinderspital Zürich, für wenig sinnvoll. «Kinder brauchen in der Schule und auch auf dem Pausenplatz keine Masken, sie sollen sich an die Regeln der Schule halten und innerhalb dieser frei spielen können», so der Kinderarzt. Grundsätzlich hätten Kinder ein geringeres Risiko zu erkranken und würden das Virus auch weniger gut weitergeben. «Deshalb kommt hier der Maske weniger Bedeutung zu.»