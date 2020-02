Denn das Verbots-Prinzip lutscht sich ziemlich schnell ab. Spätestens dann, wenn ihr euch selbst aus Versehen am meisten bestraft habt (Fallbeispiel 1: Ihr seid an einer tollen Garten-Party. Ihr sagt zum Nachwuchs: «Wenn ihr jetzt nicht SOFORT aufhört, dann gehen wir nach Hause.» 10 Minuten später seid ihr auf dem Nachhauseweg und merkt – euch käst das am meisten an. Und die Kinder haben ihren Fauxpas sowieso schon längst wieder vergessen). Spätestens dann stellt ihr das Konzept in Frage: Bin ich wirklich, wirklich diese Art von Mutter (oder Vater)?