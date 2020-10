Die Teenie-Zeit ist eine schwierige Phase. Wir sind auf der Suche nach uns selbst, die Hormone – wie es immer so schön heisst – spielen verrückt und womöglich sind wir das erste Mal verliebt. Die Kolleginnen und Kollegen sind im Normalfall VOR den Eltern unser erster Referenzpunkt. Sie bestimmen, was geht und was nicht. Es ist oder war nicht immer leicht, oder?