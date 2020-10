Das Elterndasein kommt mit ein paar hübschen Nebenwirkungen. Abgesehen von der Angst um den Nachwuchs, dem schlechten Gewissen und der generellen Müdigkeit sieht man sich spätestens nach fünf bis acht Jahren noch mit dieser tollen Botschaft konfrontiert: «Du bist soooooo uncool». Das sitzt. Immerhin dachte man sich in seiner grenzenlosen Naivität, dass man es besser könnte, als all die überbesorgten Eltern, die ihre Kleinen mit allerhand multifunktionaler Funktionsbekleidung als Bergsteiger verkleidet in die Welt entsenden.