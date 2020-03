Corona-Pandemie

Vierfache Mutter dreht wegen Homeschooling durch

Die Corona-Pandemie verändert das Leben der Menschen in der Schweiz und auf der ganzen Welt in einer in der jüngeren Geschichte noch nie da gewesenen Weise. Tausende sind bereits infiziert, das öffentliche Leben steht still, die Wirtschaft kommt zum Erliegen. Wie gehen Familien mit der Krise um?