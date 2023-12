Hanna: Nächstes Jahr sind Sie die Bundespräsidentin. Dürfen Sie dann mehr befehlen?

Befehlen kann ich in meinem Departement schon ziemlich viel. Am Anfang habe ich jeweils gesagt: «Könnte man es nicht so machen, oder wäre das nicht auch eine interessante Lösung?» Es hiess dann manchmal «jaja», aber es ging nicht vorwärts. Ich habe dann gelernt, dass ich klar sagen muss, was ich meine. Wichtiger als zu befehlen, ist es aber, gemeinsam Lösungen zu finden. Das gilt auch für den Bundesrat, da muss man als Präsidentin den Ausgleich finden, wenns mal nicht gut läuft.