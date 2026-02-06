Warum nimmt Gewalt in der Erziehung weiter zu?

In der Schweiz herrscht eine Kultur der Zurückhaltung. Man mischt sich nicht gern in die Angelegenheiten anderer ein. Ist das ebenfalls ein Problem?

Das stimmt. Aber hier muss man differenzieren. Es gibt einen Unterschied zwischen Erziehung und Gewalt. Wie Eltern ihr Kind erziehen, ist Privatsache. Eltern haben hier Freiheit, denn es gibt nicht nur die eine richtige Erziehungsmethode, sondern viele Wege, wie Kinder sich zu gesunden Erwachsenen entwickeln. Gewalt hingegen ist keine Privatsache. Und sie funktioniert auch nicht als Erziehungsmethode. Wenn Erziehung nicht gewaltfrei ist, dann braucht es Unterstützung. Dieses Umdenken beobachten wir gerade in der Gesellschaft. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die gewaltfreie Erziehung zum Gesetz wird. Dieser Ansatz ist in den frühen Zweitausenderjahren noch gescheitert.