Gleichzeitig können die Erwachsenen auf Elternebene immer wieder daran arbeiten, Spannungen aufzulösen. Die Fünf einmal gerade sein lassen, wie die Expertin sagt, bei Problemen schnell wieder einen normalen Umgang finden. So können Sie ihren Kindern nach einer Trennung am meisten Stress ersparen. «Das ist eine schwierige und lange Arbeit. Und manchmal kann es sinnvoll sein, dass man sich in diesem Prozess professionell begleiten lässt.»