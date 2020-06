Weshalb gewisse Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt depressive Symptome entwickeln, während andere psychisch gesund bleiben, will an der Universität Zürich ein Team um Prof. Dr. rer. nat. Ulrike Ehlert sowie Doktorandin Alexandra Johann und Jelena Dukic mit einer Studie herausfinden. Ziel ist, zu erforschen, was schwangere Frauen brauchen um psychisch gesund zu bleiben um damit die Diagnose, Prävention und Behandlung von depressiven Erkrankungen in der Schwangerschaft und nach der Geburt zu verbessern. Insbesondere in Ausnahmesituationen wie der aktuellen Coronakrise ist die Erforschung der Bedürfnisse schwangerer Frauen relevant.