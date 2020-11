Diese Ansicht teilt Genderexpertin Christa Binswanger in unserem Interview zum Thema: «Es gibt Menschen, die nicht in dieses Schema passen, für die eine Zuordnung zu einem Geschlecht aufgrund ihrer körperlichen Merkmale nicht stimmt.» Christa Binswanger unterstützt deshalb Ratajkowskis Idee und begrüsst es, dass sie öffentlich darüber spricht. Sie falle in ihrem Essay aber selbst immer wieder in ein Geschlechter-Denken, das nicht genderneutral sei, wenn sie sich etwa überlege, wie es für ihren Mann wäre, einen Sohn zu bekommen, oder was eine Tochter für sie selbst bedeuten würde. Und diese Gedanken beschreibt Emily Ratajkowski in ihrem Text ganz ausführlich.