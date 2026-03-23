Welche Regeln sind wichtig, um einen sinnvollen Einsatz von KI zu fördern?

Eine hilfreiche Faustregel lautet: KI kommt nicht als Erstes und nicht als Letztes. Also erst selbst nachdenken und am Ende das Ergebnis nochmals kritisch prüfen, statt es einfach zu übernehmen. Sinnvoll kann eine KI-Nutzung dann sein, wenn es keine Abkürzung, sondern eine Hilfestellung ist – wenn sich ein Kind einen Begriff erklären lässt, Feedback auf einen selbst geschriebenen Text einholt oder eine eigene Idee weiterentwickeln will. Sinnlos ist es hingegen, wenn das KI-Tool einfach eine fertige Antwort liefert, die abgeschrieben wird. Denn dann findet kein Lernen statt.