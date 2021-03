Viele Angebote im Internet seien mit raffinierten Algorithmen darauf ausgerichtet, uns bei der Stange zu halten. Sie erschweren den Usern das Loslassen und bergen so ein hohes Suchtpotential. «Games zum Beispiel sind so programmiert, dass sie sich automatisch unseren Fähigkeiten anpassen. So bringen sie uns in einen sogenannten Flow- oder eben Rauschzustand. Und auf Social Media sind jene Leute erfolgreich und erhalten am meisten Likes und Anerkennung, die sehr aktiv sind.»