Was raten Sie Eltern, die nicht weiter wissen und kurz davor sind, das Kind zu schütteln, in der Hoffnung, dass es dann aufhört zu weinen?

In unseren Telefonberatungen stellen wir oft fest, dass der Fokus der Eltern in solchen Situationen ausschliesslich auf dem Kind und dem fieberhaften Suchen nach einer Technik, welche es beruhigen könnte, liegt. Wir helfen ihnen dabei, die Aufmerksamkeit vom Kind auf sich zu lenken, regelmässig zu atmen oder mit beiden Füssen bewusst den Boden zu spüren. So können sie sich im Idealfall selbst beruhigen. Erstaunlich oft beruhigen sich dann im Hintergrund auch die Kinder.