Wie schafft man das mit so einem komplizierten Thema in Worten, die auch Kinder verstehen?

Ich würde den Kindern sagen, dass es vor langer Zeit europäische Männer gab, die im Auftrag von Königen schon Boote bauen konnten und Waffen besassen, die noch mehr Geld und noch mehr Land haben wollten. Sie haben weit weg von zu Hause Kolonien gegründet, und die Leute, die dort lebten und teilweise ganz anders aussahen wie wir, zu Untertanen gemacht. Diese Männer befahlen dann eben zum Beispiel, was die Schwarzen machen sollen. Heute wissen wir, dass das nicht recht war, dass alle Menschen gleich viel wert sind und alle so leben dürfen, wie sie wollen. Aber es gibt noch Überbleibsel aus der Vergangenheit, die nicht richtig sind. So könnte man einem Kind helfen, zu verstehen, wie diese Probleme gewachsen sind. Rein rechtlich ist die Situation ja klar und offiziell in den Menschenrechten verankert – aber wie es gelebt wird und in den Köpfen vorherrscht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei der Gleichstellung von Mann und Frau.