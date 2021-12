Apropos Schnee: Die Chancen, dass an Weihnachten bis in die Niederungen des Landes Schnee liegen wird, sind intakt. Bereits im Oktober haben die legendären «Wetterschmöcker» aus der Innerschweiz vorhergesagt, dass im Dezember einiges an Schnee fallen wird. Und dass genau am 1. Dezember bis ins Flachland der erste Schnee fiel, werten wir als Zeichen, dass sie richtig liegen könnten.