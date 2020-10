Eltern sollten benennen, was sie vom Kind erwarten oder welches Ziel sie erreichen möchten. Und nicht das hervorheben, was sie schlecht finden. Positive Formulierungen kommen beim Kind besser an. Ein Beispiel: «Geh nicht auf der Strasse!» kommt weniger gut beim Kind an als «Ich möchte, dass du auf dem Trottoir gehst.» Bei der zweiten Formulierung kann es sich genau vorstellen, was Mutter oder Vater von ihm wollen.